أمير منطقة الرياض يرعى سباق الفروسية الكبير

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – ، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يوم غدٍ السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين (فئة أولى)، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وخصص الشوط التاسع لخيل الإنتاج المحلي (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) ، والشوط العاشر للخيل المستوردة (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات) للتنافس على كأسي خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -.

وأعرب مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع في تصريح له بهذه المناسبة عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله -، مؤكداً أن هذا الدعم والتشجيع كان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليها عشاق ومتابعي هذا الرياضة.

وأوضح أن نادي الفروسية بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي , أنهى جميع الاستعدادات الخاصة لحفل السباق، معبراً عن سعادته وجميع منسوبي نادي الفروسية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل السباق الذي ينتظره ويتوق إليها محبو وجمهور رياضة الفروسية.