ترامب للرئيس الإيراني: احترس أفضل لك

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الرئيس الإيراني حسن روحاني للحذر ردا على تصريحات الأخير، “إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم”.

وعلق ترامب خلال ظهور سريع في غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية على تصريحات روحاني

مخاطباً إياه: “احترس أفضل لك”.

وكان روحاني ألقى كلمة خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى الثورة الإيرانية

قال فيها إن الإيرانيين سيجعلون الولايات المتحدة تندم على لغة التهديد

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر إيران في الثاني من فبراير الحالي إثر اتهامات بأن طهران

انتهكت الاتفاق النووي مع الغرب من خلال إطلاق صاروخ باليستي.