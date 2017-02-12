جمرك البطحاء يُحبط تهريب 155 ألف ريال إلى خارج المملكة

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أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب مبلغ مالي مقداره (155.500) ريال وذلك بعد محاولة أحد المسافرين القادمين إلى الجمرك -بقصد المغادرة- إخفائه في مخبأ داخل الحافلة التي كان يقودها.

وأفاد مدير عام جمرك البطحاء عبد الرحمن المحنّا بأنه قَدِمت للجمرك بقصد المغادرة حافلة يقودها أحد المسافرين

وقال : “أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على ذلك المبلغ المالي مُخبأ داخل الحافلة

حيث تم إخفاؤه في جهاز التدفئة الخاص بالمحرك. مشيراً إلى أنه لم يتم الإفصاح عنها.

ودعا مدير عام جمرك البطحاء كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة العربية السعودية ويحمل مبالغ نقدية

أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60.000) ستون ألف ريال الإقرار -الإفصاح- عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك

مؤكداً أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.