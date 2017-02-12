هيئة الاتصالات: إحصائية سرعة الإنترنت المنشورة غير رسمية

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أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن سرعة الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع في المملكة التي يتم نشرها عبر أحد التطبيقات وتداولتها وسائل الإعلام مؤخراً تخص التطبيق الناشر فقط.

وأفادت في بيان لها أن تلك الإحصاءات لسرعة الإنترنت مبنية على دراسات وتحليل لذلك التطبيق

وللذين فقط قاموا بتنزيل ذلك التطبيق، وليس مؤشر رسمي لسرعة الإنترنت

وقالت: “هذا بطبيعة الحال لا يعطي تحليل شامل ودقيق؛ إذ أن ذلك يعتمد على عدة عوامل منها حجم العينة المستخدم في إجراء الإحصائية، وتوزيعها على مستوى المنطقة الجغرافية المراد إجراء قياسات فيها، فضلا عن ظروف إجراء القياسات نفسها.

وتابعت: “هذا يتضح من تفاوت ترتيب الدول في الإحصاءات المنشورة من قبل عدد من مالكي التطبيقات ذات مجال

العمل المشابه، لأن الإحصاءات الدقيقة لترتيب السرعات تتطلب توفر منهجية دقيقة تأخذ في الحسبان

جميع العوامل المؤثرة على القياسات التي تتم على تقنية محددة”.

وأكدت أن الاتحاد الدولي للاتصالات وهو وكالة الامم المتحدة المتخصصة بالاتصالات لم يصدر عنها إحصائية رسمية

فيما يتعلق بسرعة الانترنت عبر تقنية الجيل الرابع للدول.

يذكر أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عربياً بالنسبة لسرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الثابت

وذلك وفقا لتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات.