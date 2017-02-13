المرور: تسجيل المخالفات على سائق المركبة وليست على مالكها

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أسدلت الإدارة العامة للمرور الستار عن خدمة جديدة تتيح إضافة مستخدم فعلي للمركبة، عبر بوابة “أبشر”، بحيث ترد المخالفات والتعاميم على سجله مباشرة وليس على سجل مالك المركبة.

وأفاد الحساب الرسمي لـ “المرور السعودي” على موقع “تويتر”، أنه بإمكان مالك السيارة تحديد شخص مخول بقيادة

المركبة داخل المملكة، على أن يكون المسؤول الحقيقي عنها

في حال ارتكب قضايا جنائية أو مخالفات أو حوادث مرورية لا علاقة للمالك بها.

ويتطلب التسجيل في الخدمة إرسال طلب إلكتروني للشخص المراد تسجيله على المركبة، ثم انتظار موافقته

وللاستفادة من الخدمة يشترط أن يكون مالك المركبة والمستفيد يملكان حسابًا نشطًا على بوابة “أبشر”

وأن تتوفر رخصة القيادة لدى المستفيد، وألا يكون ثمة ملاحظات على سجل المالك والمركبة والمستفيد