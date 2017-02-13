أمانة المدينة المنورة تحبط اعتداء على أرض حكومية
شارك عبر واتساب
تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالفرق الرقابية ببلدية الصويدرة من إحباط اعتداء على أحد الأراضي الحكومية البيضاء بعد قيام مجهولين بالتعدي وعمل مخططات وهمية .
وأفاد رئيس بلدية الصويدرة ثامر الفاضل أنه أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بجولاتها الميدانية الاعتيادية لاحظت
وجود معدات متنوعة تقوم بالاعتداء على أحد الأراضي البيضاء الحكومية وقيامهم بتحديد الموقع وعمل مخططات وهمية
بطريق الرياض
وأكد أنه تم ضبط الموقع وحجز المعدات التي قامت بالاعتداء وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية
لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.
وحذرت أمانة المدينة المنورة المواطنين من مغبة شراء المخططات العشوائية حفاظاً على حقوقهم
وشددت على حرصها بالازالة الفورية لمثل تلك المخططات وتطبيق الغرامات المستحقة وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية
فضلاً عن ملاحقة المحدثين والمسوقين قانونياً وتطبيق الأنظمة بحقهم”.
التصنيف: محليات
التعليقات