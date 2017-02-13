الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

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ارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوعين أمام الين في جولة جديدة من المكاسب القوية يوم الاثنين مع تركيز المستثمرين مجددا على خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكي التي هيمنت على السوق عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني قبل أن تنحسر لاحقا.

وتتجه جميع الأنظار إلى شهادة تدلي بها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع

بعد ظهور علامات على أن غيرها من صناع السياسة في المجلس يميلون

لرفع أسعار الفائدة أكثر من المرتين اللتين تأخذهما الأسواق في حساباتها حاليا.

ومن شأن ذلك أن يدعم الدولار مثلما دعمته تقارير عن أن ترامب لم يناقش العملة أو قوتها

في محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مطلع الأسبوع.

وزاد الدولار 0.4 بالمئة إلى 113.63 ين في التعاملات المبكرة في لندن بعدما وصل إلى 114.17 ين في المعاملات الآسيوية.

وسجلت العملة الأمريكية انخفاضا طفيفا أمام اليورو لتصل إلى 1.0654 دولار لليورو

ونزلت ثلثا بالمئة أمام العملة البريطانية إلى 1.2525 دولار للاسترليني.

ومن المقرر أن تدلي يلين بشهادتها أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء بعدما لم تكشف للأسواق عن أي مؤشرات جديدة

تسترشد بها حين أصدر البنك المركزي توقعاته للتضخم في وقت سابق هذا الشهر.

وتراجع اليوان الصيني 0.2 بالمئة إلى 6.8771 يوان للدولار بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش.