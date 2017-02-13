التعاون الإسلامي تُدين «قانون منع الآذان» في القدس وتعتبره انتهاكاً خطيراً

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، مصادقة الاحتلال الصهيوني على ما يسمى بـ”قانون منع الأذان”، داخل مدينة القدس المحتلة

وأعتبرت ذلك انتهاكًا خطيراً للمعاهدات الدوليّة التي تضمن حرية العبادة، والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة

ويُشكّل مساساً بمشاعر المسلمين في العالم.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدوانًا

على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، مُحذّراً في الوقت نفسه من التداعيات الخطيرة

لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شانها أن تُغذي التطرف، وتُهدد بإشعال صراع ديني.

وطالب العثيمين، المجتمع الدولي بالعمل من أجل حمل إسرائيل على الالتزام بمبادئ القانون الدولي

والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تُهدِد الأمن والاستقرار في المنطقة.