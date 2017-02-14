التجارة: عقوبة المخابز المخالفة من 500 ريال إلى 3 آلاف
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كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن عقوبة المخابز المخالفة بلائحة الجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء تبدأ بغرامة 500 ريال حد أدنى و3 آلاف حد أعلى ويغلق المخبز حال تكرار المخالفة.
وكانت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة، ضبطت مخالفات لمخابز في 13 مدينة
وطبقت بحقها العقوبات النظامية الفورية.
يذكر أن “التجارة” تتابع التزام المخابز الآلية بالأوزان المقررة نظامًا للخبز المفرود والصامولي
بحد أدنى 510 جرام للريال الواحد من خلال قيام فرق الرقابة بجولات ميدانية بكافة المناطق
للوقوف على تطبيق المخابز للأنظمة وإيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين.
الوسوم:المخابز
التصنيف: محليات
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