تقلبات الأجواء تتسبب في تعليق الدارسة بمنطقة الباحة “فيديو”

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علقت مديرية الشؤون التعليمية بمنطقة الباحة، الدراسة ببعض المحافظات اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة من هطول الأمطار وكثافة الضباب.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ضباباً كثيفاً في سماء المنطقة

ما تسبب في انعدام الرؤية بشكل شبه كامل وتعطل الحركة المرورية في عدد من مدن ومحافظات الباحة.

وأفادت مديرية الشؤون التعليمية بالباحة صباح اليوم عن تعليق الدراسة في محافظات المندق وبالجرشي والقرى وقطاع الوسط.

من جهتها أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة في المدينة الجامعية، وكلية التربية، وكلية الهندسة، والمجمع الأكاديمي ببهر

وشهبة، إضافة إلى كلية العلوم والآداب في المندق وبالجرشي، على أن تستمر الدراسة في كلية العلوم والآداب بالمخواة وقلوة.