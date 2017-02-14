الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات الإغاثية لـ 2100 من لاجئ سوري

شارك عبر واتساب

واصلت الحملة الوطنية السعودية من خلال مكتبها في لبنان بمشاركة القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري توزيع المساعدات الإغاثية والمتمثلة بالكسوة الشتوية وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية

ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها وهي (شقيقي دفؤك هدفي 4) و(شقيقي سفرتك هنية)

و(شقيقي صحتك غالية)، وتم استهداف عدد 2100 شقيق سوري.

وأكد القائم بالأعمال لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري أن الحملة السعودية في لبنان تقدم

جهود إغاثية نبيلة ضمن مجموعة البرامج الإغاثية التي تطلقها لتلبية احتياج الأسر السورية

والتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها في بيئة اللجوء.

بدوره، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان أن استمرار أعمال الحملة الوطنية السعودية

الإنسانية سواء المساعدات الموسمية كبرنامج كسوة الشتاء وبرنامج أطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية أو البرامج التنموية

والدائمة، كل ذلك يأتي كأولوية أساسية لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء التي يعيشون بها.