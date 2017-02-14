شرطة الرس تحقق في واقعة انتحار وافد عربي

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باشرت شرطة منطقة القصيم التحقيق في واقعة انتحار وافد عربي في العقد الرابع من عمره داخل مقر سكني بمحافظة الرس.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن دوريات الأمن تلقت بلاغاً مساء أمس الاثنين عن قيام وافدٍ

من جنسيةٍ عربية في العقد الرابع من العمر بإيذاء نفسه داخل مقرٍ سكني بمحافظة الرس

مما أدى إلى وفاته وعلى الفور باشر المختصون بشرطة محافظة الرس

وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي الإنتقال لموقع البلاغ وعمل إجراءات المعاينة الأولية.

وأشار إلى أنه تم نقل الجثمان لمستشفى الرس العام لإخضاعه للفحوصات الطبية

وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة.