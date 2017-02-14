الجامعة العربية تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع “قانون المؤذن”

شارك عبر واتساب

أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع “قانون المؤذن” وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة.

وحملت الجامعة العربية في بيان لها اليوم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون

وطالبت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع

إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان

والمطالبة بالوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة

التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل الى سلام شامل وعادل في المنطقة.

وأكدت الجامعة أن مواصلة إسرائيل تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين

يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية

وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء.

يشار إلى أن لجنة التشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على الصيغة المُعدلة لمشروع

ما يسمى بـ “قانون المؤذن” الذي يمنع حرية رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد

تمهيدا لفتح الباب أمام “الكنيست” للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانوناً ناجزًا

في تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة

وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة.