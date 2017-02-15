مقتل وافد آسيوي في مشاجرة جماعية بمكة

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لقي وافد آسيوي حتفه إثر مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص باستخدام الحجارة في مكة المكرمة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغاً يتضمن

مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص وذلك باستخدام الحجارة نتج عنها وفاة أحدهم

وأضاف “بانتقال رجال الضبط الجنائي من مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة والجهات الأخرى ذات العلاقة للموقع

اتضح أن المتوفى من جنسية آسيوية تعرض لإصابة بالرأس”.

وأكد القرشي، ضبط المتهمين وهم من جنسية آسيوية، وتم إيقافهم تمهيداً لإحالتهم لجهة الإختصاص.