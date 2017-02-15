الغذاء والدواء تمنع دخول مليوني كيلوغرام من اللحوم والدواجن

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفضها الإذن بفسح 618 إرسالية تزن نحو 4056 طناً، من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة المختلفة، خلال أشهر محرم وصفر وربيع الأول 1438هـ، منها أكثر من 2.9 مليون كيلوغرام من اللحوم والدواجن.

وعزت “الهيئة” في بيان لها، منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة لمخالفتها اللوائح الفنية

والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبية

أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات.

وقالت إن شهر محرم شهد عدم الإذن بفسح 114 إرسالية تزن 1180 طناً من المواد الغذائية المستوردة

تمثل نسبة 0.01% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 41514 إرسالية تزن 854745 طن.

وأشارت إلي أنه خلال شهر صفر رفضت الإذن بفسح 232 إرسالية تزن 1961 طن من المواد الغذائية المستوردة

تمثل نسبة 0.02% من الإرساليات المفسوحة وعددها 42629 إرسالية تزن 678661 طن.

وأوضح الهيئة أنها لم تأذن في شهر ربيع الأول بفسح 272 إرسالية تزن 915 طن من المواد الغذائية المستوردة

تمثل نسبة 0.08% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 43316 إرسالية تزن 1064901 طن.