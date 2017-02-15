الإطاحة بلصين سرقا ربع مليون ريال من منزل مسنة بجازان

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أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة هروب بلصين قاما بالسطو على منزل أمرأة مسنة أثناء غيابها وسرقة مائتين وسبعة وخمسين ألفًا وخمسين ريالًا منها وذلك بعد جهود وإجراءات بحثية مكثفة.

وتعود التفاصيل إلي ورود بلاغ لمركز شرطة محافظة هروب من قبل أمرأة مفاده أنه عقب خروجها من المنزل

اقتحم مجهولون منزلها وقاموا بسرقة مائتين وسبعة وخمسين ألفًا وخمسين ريالاً منها

وقالت أن المبلغ هو محصول عملها بأحد المقاصف المدرسية وجزء أكبر منه يخص جمعية لمجموعة من المعلمات

وتحتفظ به في منزلها مؤكدة بأنها لاتتهم أحداً في ذلك ماضاعف غموض القضية.

وبناء على ماورد في بلاغها فقد أنتقل رجال الضبط الجنائي لمسرح الحادثة وأتخاذ كافة إجراءات المعاينة

والاستدلال ورفع البصمات من الموقع.

والقيام بإجراءات بحثية مكثفة لجمع أكبر قدر من المعلومات والعمل على فحص اﻷسلوب اﻹجرامي الذي انتهجه الجناة.

ومن خلال تلك اﻹجراءات جرى رصد عدد من المشبوهين ودلت الجهود إلى القبض على شخصين

من العمالة بعد ان تركز الاتهام عليهما.

وإخضاعهما للتحقيق ما أسفر عن اعترافهما بما نسب إليهما ودلا على المال المسروق

حيث قاما بإخفائه ودفنه في منطقة مهجورة ليتم اانتقال وأستخراجه كاملاً وتوثيق اعترافهما شرعا

وإيقافهما رهن استيفاء التحقيقات وفقاً للاختصاص النوعي والمكاني.