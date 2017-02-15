وفاة شخصين من عائلة واحدة في حادث بطريق الرياض – القصيم

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لقى شخصين مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين من عائلة واحدة، إثر حادث مروري على طريق الرياض – القصيم السريع مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً أمس عند الساعة 23:16

يفيد بوجود حادث سيارة لعائلة ارتطمت سيارتهم الفورد بشاحنة من الخلف بطريق القصيم الرياض السريع قبل كوبري الشماسية باتجاه الرياض.

وأشار إلى أنه تم مباشرة الفرق الاسعافية للحادث على الفور مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص

والتعامل مع أربع حالات بالموقع منها حالتين وفاة، وحالتين متفاوتة الخطورة

مضيفاً أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم

ونقل جميع الحالات عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال علاج المصابين.