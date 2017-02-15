مركز الأزمات بمكة المكرمة يدعو إلي أخذ الحيطة والحذر لاحتمال هطول أمطار

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دعا مركز الأزمات والكوارث بأمارة منطقة مكة المكرمة الموطنين والمقيمين إلي أخذ الحيطة والحذر نظير وجود تشكيلات من السحب المنخفضة تتخللها سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية .

وقال المركز في بيان له : نظراً لتعرض بعض محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة خاصة المحافظات الشرقية والجنوبية منها

والأجزاء المجاورة لها لتشكيلات من السحب المنخفضة تتخللها سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية

مما يؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية كما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

فأن مركز إدارة الأزمات والكوارث بأمارة المنطقة يهيب بالموطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر .