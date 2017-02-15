إغلاق 3 ملاحم وإتلاف 85 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة بالمدينة المنورة

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نفذت الفرق الرقابية بإدارة مراقبة المسالخ بأمانة منطقة المدينة المنورة, حملة رقابية على الملاحم للتأكد من سلامتها وتطبيقها للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية بأمانة المنطقة محمد الشتاء, أن الفرق الرقابية بإدارة مراقبة المسالخ قامت

بجولات ميدانية على الملاحم نتج عنها إغلاق عدد من الملاحم المخالفة لحين إكمال التجهيزات اللازمة لحفظ اللحوم

وتداولها بطريقة صحية، وإشعار 16 ملحمة لبيعها لحوم مجهولة المصدر

وتداول اللحوم بطريقة غير صحية وسوء حفظها وإتلاف 85 كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر ومذبوحة بطريقة غير نظامية .

وأبان أن هذه الجولات تأتي للتأكد من الالتزام بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الرقابية الصحية

داعياً المواطنين والمقيمين بالمشاركة والتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة 940

وطالب التجار وأصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمطاعم التعاون وتقديم المصلحة العامة على ما سواها

وتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة والإشراف المباشر وتوجيه العاملين

وعدم تشغيل العمالة المخالفة والتي لم تستوفي الاشتراطات الصحية .