العدد 21846 15 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مدني جدة يخمد حريقًا في مستودع دون وقوع إصابات

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مدني جدة يخمد حريقًا في مستودع دون وقوع إصابات
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أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً اندلع بمستودع شمال شرق المحافظة صباح اليوم

وذلك بعد بلاغ ورد لغرفة العمليات المشتركة والتي قامت بدورها بتمرير البلاغ إلى المدني

وتم توجيه عدد من الفرق من عدة اتجاهات لضمان سرعة الوصول إلى الموقع

حيث باشرت فرق الإنقاذ مهامها في البحث عن محتجزين داخل المستودع بينما باشرت فرق الإطفاء مهامها في عملية الإخماد.

وذكر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان أن الحريق تم إخماده

دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأروح مشير إلى أن المستودع يقع في مساحة تقدر بـ 500م2

ويحتوي على موبيليا واقمشة وكنب وتم محاصرة النيران بمنطقة الاشتعال والحد من انتشارها للمواقع المجاورة

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التصنيف: محليات

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