ضبط مخالفين ومركبات مسروقة وكميات من القات والحشيش بجازان

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ضبطت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة جبال الحشر وعمود ودوريات مركز المحافظة في حملة أمنية مشتركة 49 مخالفا من الجنسية اﻹفريقية وثلاث مركبات اثنتان منها معمم عنها من قبل شرطة منطقة الرياض

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من القات والحشيش المخدر والعرق المسكر تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال

فيما استهدفت الحملة الأمنية المواقع الوعرة والمشبوهه التي يختبئ بها المخالفون

ويسلكها المهربون بعيدا عن أعين رجال اﻷمن وأطاحت بهم في عمليتين منفصلتين.

وجرى في العملية اﻷولى اﻹطاحة بـ 49 مخالفاً من الجالية اﻹفريقية باﻹضافة لضبط مركبة بها 1120 حزمة من القات المحظور

كما تم ضبط شخصين من اﻷفارقة عقب رصدهم بأحد المواقع الوعرة حاول بمقاومة رجال اﻷمن

وإطلاق النار تجاههم ما اقتضى الرد عليهم والتعامل معهم بما يقتضيه الموقف

ما اسفر عن القبض عليهم، وعثر بحوزتهما على 21 بلاطة من الحشيش المخدر وكميه من العرق المسكر.

وفي العملية الثانية تم ضبط مركبتين مسروقة ومعمم عنها من قبل شرطة منطقة الرياض عثر بالأولى منها على 800 حزمة

من القات والأخرى 520 حزمة من القات المحظور.