مدني ينبع يسيطر على حريق بدار إيواء سكني مخالف

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أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع صباح اليوم الخمس حريقاً اندلع بأحد دور لإيواء بينبع دون حدوث إصابات.

وتلقي مركز التحكم و التوجية بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة بلاغاً عند الساعه ٠٦:٤١ من صباح اليوم عن وجود حريق

في أحد دور الايواء بشارع الأمير مقرن بينبع البحر وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع

وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في غرفة من الهنجر أعلى سطح المبنى المكون من ثلاثة أدوار

ومستخدم دار إيواء سكني مخالف للوائح الدفاع المدني، واقتصر الحريق على الغرفة والتي تبلغ مساحتها ٩٦ م٢

ومستخدمه كمستودع للأثاث، وتم إخماد الحريق والحد من انتشاره بدون إصابات.

كما تم ضبط مخالفة على المنشأة وتتابع فرق السلامة الموقع للعمل على إزالة المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية

والتأكد من عدم وجود خطورة تهدد الساكنين.