إغلاق معمل حلويات مخالف وإتلاف طنيْن من المعجنات بالجموم

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أغلقت الفرق الرقابية الميدانية لبلدية محافظة الجموم معملا عشوائيا للحلويات والمعجنات يقوم بإعداد الكنافة والمعمول بالدخن

وصادرت الفرق طنين من الحلويات كانت مجهزة للتوزيع، إضافة إلى العديد من الأدوات والمعدات فضلاً عن مكينة طباعة

تواريخ معمل وذلك في منطقة بئر الغنم شمال مكة المكرمة، حيث تبين بعد مداهمته أن الموقع غير مرخص

ويُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة، يقومون بعمل الحلويات وتغليفها وتعبئتها باستخدام استيكرات مزورة بعضها

لشركات مشهورة وعالمية، ومن ثم يقومون بتوزيعها على المحلات بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل بن حمدان ال مخلص ان المراقبين الصحيين بالبلدية وأثناء جولاتهم الميدانية اشتبهوا

في سيارة تقوم بتوزيع الحلويات على المحلات التجارية، وقاموا بمراقبتها حتي دخولها إحدى الاستراحات البعيدة

وتم على الفور تشكيل فريق بمساندة الدوريات الأمنية قام بمداهمة الاستراحة، ورصد عدد من المخالفات أبرزها أنها تفتقد

إلى أبسط الاشتراطات الصحية ومقومات النظافة، اضافة الى أن جميع العمال الموجودين في الاستراحة

لا يحملون شهادات صحية، وقد تمت مصادرة كميات كبيرة من الحلويات والكنافة تقدر بحوالى طنيْن

كانت مجهزة للتوزيع بالأسواق، مشيرًا إلى أنه تم حجز السيارة

والقبض على العمالة الموجودة والبالغ عددهم (11) عاملا، وتسليمهم الى شرطة محافظة الجموم

وتم إغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.