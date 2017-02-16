ترميم وجه امرأة بالجلد الصناعي في الرياض

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نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض، بقيادة الدكتور ماهر الأحدب رئيس قسم جراحة التجميل، في إجراء عملية ترميم الأنسجة العميقة لامرأة باستخدام الجلد الصناعي.

وكانت المريضة، تعاني من تشوه بالخد إثر استئصال ورم من الفك والاستعاضة عن عظم الفك بصفائح معدنية

لتعويض العظام المفقودة إلا أنه مع مرور الوقت بدأ الجلد ينكمش على الصفيحة المعدنية مما جعلها ظاهرة للعيان بشكل مزعج.

وقالت وزارة الصحة في حسابها الرسمي على “تويتر”: “نظراً لصعوبة الحالة ومحدودية الخيارات المتوفرة فقد تم الاتفاق

على تعويض الأنسجة العميقة ودهون الوجه المفقودة عن طريق طبقات متعددة من الجلد الصناعي

وتم إدخاله تحت جلد المريضة لتغليف الصفيحة المعدنية

ولترميم مظهر الخد بشكل لا تظهر الصفيحة من خلاله وبفضل من الله تعالى تكللت العملية بالنجاح”.