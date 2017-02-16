طيران الأمن ينفذ طلعات جوية لمراقبة الأحداث المناخية في عسير

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نفذ طيران الأمن في منطقة عسير اليوم، طلعة جوية لمراقبة ورصد مجريات الأحداث التي تشهدها المنطقة، في ظل التقلبات المناخية التي صدر التنبيه عنها عبر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكد قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي أن طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في جاهزية تامة لمباشرة أي طارئ خلال الأمطار التي تشهدها كافة مناطق المملكة، ومنطقة عسير خاصة، والتي شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الفترة الماضية.

وأبان اللواء الحربي أن طيران الأمن يقوم في مثل هذه الأجواء بتمرير إحداثيات المواقع التي يوجد عليها ملاحظات، ويتم رصدها جواً وتزويد مختلف الجهات المعنية بالبيانات اللازمة من أجل الاستفادة منها، والمساهمة بشكل عاجل في رفع الأضرار الواقعة أو المحتملة، مشيراً إلى أن حالة الجاهزية لدى قواعد طيران الأمن مستمرة وعلى مدار الساعة للإقلاع الفوري ومباشرة أي مهمة، وأهمها عمليات الإنقاذ والإجلاء للمحتجزين ونقل المواد الإغاثية والحالات الإسعافية العاجلة.

ولفت إلى أن الطلعات الجوية مستمرة لمراقبة ورصد مجريات الأحداث، والعمل على التنسيق الدائم مع مختلف الأجهزة الحكومية لتلقي البلاغات ومعالجتها، مشدداً على أهمية الدور المنوط بالمواطن والمقيم في اتباع الإرشادات الصادرة والعمل بالتنبيهات والتحذيرات التي تصدرها الجهات المختصة في مثل هذه الظروف، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وقت هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه السيول التي قد تشكل خطراً على حياتهم، مع أخذ الحيطة والحذر عند النزول للتنزه في البراري، والابتعاد عن الأودية والشعاب التي تعرض حياة الإنسان وعائلته للخطر.

وأشار اللواء الحربي إلى وجود خطط معدة مسبقاً لمثل هذه الظروف تتضمن تغطية كافة مناطق المملكة، من بينها “خطة الإسناد بين قواعد طيران الأمن” التي يتم فيها الاعتماد على الطائرات المتواجدة في كافة قواعد طيران الأمن وتحريكها في حال تطور الوضع إلى أي منطقة وفق المعطيات الميدانية وقت هطول الأمطار أو جريان السيول.