إصابة 20 راكباً بانقلاب قطار في الدمام “فيديو”

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باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي صباح اليوم الجمعة حادثة انقلاب قاطرة من قطار الرياض _الدمام

حيث اصيب 20 شخصاً جراء الحادثة التي وقعت بالقرب من الدمام ، وجرى اسعاف المصابين إلي مستشفيات المنطقة

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن مركز العمليات

تلقى بلاغاً من الدفاع المدني عند الساعة 1.3 صباحاً، يفيد بانقلاب قاطرة من القطار المتجه إلى الدمام.

وأكد الغامدي أن الفرق الإسعافية تواجدت في محطة قطار الدمام، حيث باشرت اسعاف 19 حالة،

إلى غرف الطوارئ بمستشفيات المنطقة ، ومعالجة حالة واحدة بالموقع رفضت الذهاب الي المستشفى

وقد باشرت الموقع 16 فرقة اسعافية منها 9 فرق اسعافية وثلاثة فرق استجابة سريعة من الهلال الأحمر

و 4 فرق من جهات أخرى، حتى تم انتهاء البلاغ وعودة جميع الفرق لمراكزها عند الساعة 5.47 صباحا.

وكان القطار قادماً في رحلته من الرياض للمنطقة الشرقية

حيث توقف في محطة الهفوف وواصل مسيره بعد ذلك إلى محطة الدمام وهو يقل حوالي 200 راكب