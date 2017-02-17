النفط يرتفع بدعم احتمال تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بدعم من تقرير عن أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تمدد اتفاق خفض الإنتاج الذي يهدف إلى كبح تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 55.77 دولار للبرميل بزيادة 12 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة سبعة سنتات إلى 53.43 دولار للبرميل.

وتعكف أوبك ومنتجون آخرون خارج المنظمة من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا

خلال النصف الأول من 2017 وتشير التقديرات إلى أن نسبة التزام أوبك بالاتفاق تقارب 90 بالمئة.

وتهدف التخفيضات إلى كبح تخمة المعروض التي تضغط على الأسواق منذ 2014.

وللمساهمة في إعادة التوازن للسوق قالت مصادر من أوبك لرويترز إن اتفاق خفض الإمدادات

قد يتم تمديده إذا أظهر جميع كبار المنتجين “تعاونا فعالا”.

وفي الوقت الحالي لا تزال مستويات المخزونات والإمدادات مرتفعة

خصوصا في الولايات المتحدة التي ساهم فيها زيادة الإنتاج في رفع مخزونات الخام والوقود إلى مستويات قياسية.