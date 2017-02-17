“مدني الباحة” يحذر من أمطار تستمر حتى العاشرة مساءً
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، في ظل التنبيهات التي تلقاها مركز العمليات بالمديرية، بتكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، تستمر إلى الساعة الـ 10 من مساء اليوم.
وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع،
اتباع الإرشادات عبر وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي،
للحصول على المعلومات اللازمة والتقارير والتحذيرات والتعليمات لأمن وسلامة الجميع.
وأشار إلى أن أصوات الرعد والبرق تنذر بهطول أمطار، فيجب في هذه الحالة الابتعاد عن قنوات
السيول ومنحدراتها، وتجنب السكن في بطون الأودية ومجاري السيول والسير على الأقدام،
خاصة إذا كان مستوى الماء فوق مستوى الركبة، لأنه كلما زاد منسوب الماء زادت قوة التيار وانجرافه.
الوسوم:أمطار الباحة
التصنيف: محليات
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