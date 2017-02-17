بالصور.. الخطوط الحديدية تكشف أسباب جنوح قطار الدمام عن مساره

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أماطت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اللثام عن الأسباب الأولية لحادث قطار الركاب رقم (١٤) الذي وقع عند الساعة الواحدة من صباح هذا اليوم (الجمعة) وقالت إنه كان نتيجة انجراف جزء من الخط الحديدي عند الكيلو (١٠) قرب الدمام، بسبب تعرضه لسيول شديدة منقولة بخلاف مجراها الطبيعي، أدت إلى جنوح القطار عن الخط وانفصال العربات عن بعضها وانقلاب العربة رقم (٥).

وأوضح رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، أنه فور وقوع الحادث

تم إعلان حالة الطوارئ وإبلاغ الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن

كما تم تشغيل القطار الاحتياطي لنقل جميع الركاب والبالغ عددهم (١٩٣) راكباً

إضافة إلى طاقم الرحلة وعددهم (٦)، وعند وصولهم إلى محطة الدمام تم تقديم الإسعافات الأولية

للمصابين البالغ عددهم (١٨) حالة، كانت إصاباتهم بسيطة.

وأشار الرميح إلى أنه تم إغلاق الخط المتضرر في حينه، وباشرت المؤسسة صباح اليوم إصلاح الأضرار

التي تعرض لها الخط الحديدي والقطار، تمهيداً لاستئناف الحركة بعد التحقق من سلامة وجاهزية الخط.

وأعربت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الشديد لهذا الحادث، عن أسفها الشديد للحادث

وقدمت اعتذارها لعملائها الكرام، وفي الوقت ذاته، شكرت جميع الجهات الأمنية

والطبية التي باشرت الحادث مع فريق المؤسسة”.