العمل تشكل فرقاً لتقديم المساعدات للمتضررين من السيول

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أعلنت وزارة العمل عن تشكيل فرق عمل من وكالتي الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والجمعيات واللجان ومراكز التنمية، التي تشرف عليها الوزارة، لتقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق وقرى المملكة، وذلك وفقاً لأنظمة الضمان والتنمية الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن توزيع المساعدات الغذائية

والمالية العاجلة يتم وفق أنظمة الضمان والجمعيات واللجان التابعة للوزارة كل فيما يخصه

وأكد أنها ستشمل جميع المتضررين من السيول، لتلبية احتياجاتهم الأساسية

في ظل استمرار التقلبات المناخية التي تشهدها المملكة.

وشدد أبا الخيل على أن فرق العمل ستتابع بشكل متواصل، وترصد المناطق والأحياء المتضررة

وسرعة التواصل معهم، للوقوف على احتياجاتهم، وتلبيتها.