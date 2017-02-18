الجوازات: غرامة «3» آلاف ريال حال تأخر الإبلاغ عن فقدان الجواز والإقامة

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دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين، إلى أهمية المحافظة على جوازات سفرهم وهوياتهم، التي تم استبدالها بدلاً عن الإقامة

وشددت على أن من لا يُبلغ عن فقدان جواز السفر أو رخصة الإقامة خلال 24 ساعة

ستُطبق بحقه غرامة مالية تتراوح بين ألف ريال إلى 3 آلاف.

وطالبت الجوازات المقيمين بسرعة تجديد بطاقة “هوية مقيم” قبل انتهائها بوقتٍ كافٍ من خلال الخدمات الإلكترونيَّة

لوزارة الداخليَّة “أبشر”، و”مقيم”، وإتمام عمليَّة التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكيَّة.

وأكدت الجوازات، أنَّه عند انتهاء تاريخ صلاحيَّة هوية مقيم لن يتمكَّن حاملها من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدَّمة له

وسيتم تطبيق الغرامات الماليَّة والعقوبات المقرَّرة نظامًا بحقِّه والتي تُقدَّر بـ”500” ريال للمرَّة الأولى، وتتضاعف في حال تكرارها.

وطالبت الجوازات جميع المقيمين إلى ضرورة حمل هويَّة مقيم بصفة مستمرة داخل المملكة

ونوهت إلى أهميَّة المحافظة على بطاقة “هويَّة مقيم” من الفقدان، وعدم رهنها، أو استخدامها لغير ما خُصِّصت له

حيث تصدر هذه الهوية لأوَّل مرَّة بعد طلب تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا في موقع الخدمات الإلكترونيَّة

سواءً في “أبشر”، أو “مقيم”، ويتمّ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي.