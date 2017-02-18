(الكهرباء) تستنفر فرقها وتتخذ جملة من الإجراءات الاحترازية

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استنفرت الشركة السعودية للكهرباء كافة الفرق الميدانية والطوارئ في الخرج والدلم ونعجان والضبعية بهدف مواجهة الأعطال والانقطاعات الناتجة من سوء الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية في وقت فصلت فرق الشركة الكهرباء عن بعض المناطق في اعقاب تصاعد المخاطر هناك جراء موجة السيول والأمطار التي ضربت تلك المناطق

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن غزارة الأمطار وخطورة الوضع في بعض المناطق دفعتا الفِرق الفنية المتخصصة

لفصل الخدمة الكهربائية بالتنسيق مع الدفاع المدني تجنبًا لأي أضرار أو خسائر بالأرواح

وقالت إنها كانت قد وضعت خطة مسبقة للتعامل مع حالات الطوارئ كافة

وأنها تضطر بناء على تعليمات الدفاع المدني لفصل الخدمة كإجراء احترازي.

وأشارت إلي إن فرق الطوارئ لا تزال ترابط في مواقعها الميدانية لسرعة التدخُّل، وإصلاح الأعطال

وتقديم خدمة آمنة وموثوقة، بالرغم من أن سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة يزيدان من صعوبة

تنقلها بسبب قطع الطرق والتجمعات المائية في بعض المواقع.

وقالت الشركة ان فصل الخدمة يأتي كإجراء احترازي، يهدف في المقام الأول إلى ضمان سلامة المواطنين والمقيمين

في المواقع التي تتعرض للأمطار الغزيرة؛ وذلك انطلاقًا من المعايير العالمية التي تطبقها فيما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة

خلال مراحل إيصال الخدمة الكهربائية كافة.