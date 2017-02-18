أمير الشرقية يدشن طريق جديد يربط طريق الرياض بالدمام السريع

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دشن الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، طريق غرب المطار بالدمام السريع الذي يربط طريق الرياض – الدمام السريع بطريق الدمام أبو حدرية السريع غرب مطار الملك فهد الدولي

ونفذت وزارة النقل الطريق بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 327 مليون ريال، وبطول 61 كيلومتراً، باتجاهين وثلاثة مسارات لكل اتجاه،

إضافة إلى تقاطع كامل على طريق الدمام – الرياض السريع، وتقاطع مماثل على طريق الدمام – أبو حدرية السريع.

وسيمكن الطريق المركبات الصغيرة والكبيرة والعابرة القادمة من طريق أبو حدرية والمتجهة إلى العاصمة الرياض

وبقية المناطق الوسطى والغربية من تفادي دخول الدمام مروراً بالطريق الحالي

والوصول لطريق الرياض السريع بشكل مباشر عبر مساره الذي يمر غرب مطار الملك فهد الدولي في الدمام

ويختصر مسافة تبلغ قرابة 31 كيلومتراً ، إضافة إلى خدمته للمناطق السكنية والزراعية والمنطقة المساندة للمطار.