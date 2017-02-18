شرطة الرياض تقبض على متورطين في قتل إثيوبي وتركه داخل سيارة تالفة

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تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على المتورطين فى قتل إثيوبى ورميه داخل سيارة تالفة بالخرج.

وصرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 9/5/1438هـ ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة الخرج

بلاغ أحد الوافدين المتضمن وجود شخص اثيوبي الجنسية به إصابات بليغه وملقى داخل صندوق مركبة تالفة من نوع دينّا .

وقال أنه بالانتقال الفوري من قبل الجهه المختصة لمسرح الحادث رفق خبراء الأدلة الجنائيه وجد المجني عليه قد فارق الحياة

وبه اصابات بليغه في رأسه وتهتك في جمجمته و سحجات متفرقة في انحاء جسده

كما شوهدت آثار عراك و دماء متناثرة و بعثرة في محتويات غرفته كما عثر على عصا عليها اثار دماء ( آداة الجريمه )

تم تحريزها و رفع ما وجد بها من آثار لفحصها فنياً .

وأضاف أنه لأهمية البلاغ فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية اللازمة

لكشف خيوط الجريمة و العمل على سرعة ضبط الجناة .

و أشار إلى أنه من خلال عمليات البحث و التحري في جميع الاتجاهات و المحاور ، فقد تككلت الجهود من تحديد الاشتباه

في أحد الأشخاص ( هارب / أثيوبي / في العقد الثالث / مقيم غير نظامي ) تم ضبطه بالتنسيق مع شرطة العاصمه المقدسه

وبسماع اقواله أقر بارتكاب الحادثة بمشاركة اثنين اخرين من بني جلدته لخلافات سابقة مع المجني عليه

وقام بالدلالة على مكان اختبائهم في شقة بحي منفوحة وسط العاصمه الرياض

وأفاد أنه بانتقال المختصين للموقع وجد به ثلاث اشخاص قاموا بالتهجم على الفرقه محاولين الاستيلاء على السلاح الرسمي

ونوه إلي أنه تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف من قوة وحزم مما اسفر عن ضبطهم دون حدوث أي اصابات لرجال الامن

وأكد أنه تم ايقافهم بمركز الشرطة المختص و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمحافظه

لإكمال اللازم حسب الاختصاص.