“الزياني” يشيد بالإطاحة بأربع خلايا إرهابية في المملكة

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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بالجهود الموفقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في المملكة وأسفرت عن الإطاحة بأربع خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال الزياني إن يقظة أجهزة الأمن وما تتمتع به من كفاءة عالية وقدرة متميزة في ملاحقة الخلايا الإرهابية

ورصد مخططاتها ومتابعة أنشطتها الإجرامية أحبطت العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف قتل الأبرياء

وترويع الآمنين وزعزعة استقرار المملكة

منوها بالمتابعة الدائمة والمساعي الحثيثة التي يبذلها الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

ويقظة وإخلاص منسوبي الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية أرواح مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد الزياني تضامن دول المجلس مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية حفاظا على أمن وسلامة مواطنيها

والمقيمين على أرضها

وقطع الزياني بثقته التامة في أن التنظيمات الإرهابية المجرمة، مهما تمادت في غيها وإجرامها

لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تلقى إلا الفشل الذريع والعقاب الرادع .