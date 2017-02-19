تدريب منتهي بالتوظيف لأكثر من 9 الآف مواطن

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كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد متدربي الكليات والمعاهد التقنية المستفيدين من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف بلغ 9244 متدرب ضمن برامج التدريب على رأس العمل المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن برنامج التدريب على رأس العمل هو أحد البرامج التي تنفذها المؤسسة

بناءً على طلب واحتياج القطاع الخاص عبر عقد اتفاقيات تدريب منته بالتوظيف مع الشركات الراغبة في استقطاب

وتوظيف السعوديين من خلال برامج تدريب متخصصة تخدم احتياج تلك الشركات

وأشار إلي أنه تم إبرام اتفاقيات تدريبية منتهية بالتوظيف مع 53 شركة في مختلف المجالات

تهدف إلأي إكساب المتدربين المهارات اللازمة في بيئة العمل الحقيقية لشغل الوظائف المتاحة في الشركات.

وشدد العتيبي على أن المؤسسة تهدف من هذا البرنامج الإسهام في توظيف المتدربين بعد تأهيلهم

وتزويدهم بالمهارات المطلوبة ، وهو ما يضمن للمنشأة أيضاً استقطاب كوادر وطنية تمّ تأهليها وفق الاحتياج الفعلي للمنشأة،

وأشار إلى أن أكثر التخصصات المطلوبة من شركات القطاع الخاص في مجال التدريب على رأس العمل هي التقنية الكهربائية ,

وتقنية الإنتاج و تقنية السيارات و تقنية الحاسب , والاتصالات .