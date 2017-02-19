العمل: الانتهاء من إدراج قوائم الانتظار في برنامج الإعانة لذوي الإعاقة

شارك عبر واتساب

أعلن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالحكيم بن جبران الشهراني، عن انتهاء الوزارة من إدراج جميع حالات قوائم الانتظار لبرنامج الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وقال إن الوزارة أدرجت نحو 70 ألف حالة من قوائم الانتظار خلال الأشهر القليلة الماضية في برامج الإعانات

من خلال إصدار قرارات متتالية، بهدف ضمهم

وأضاف : إن أي طلب جديد يتم إدخاله مباشرة في البرنامج دون وجود أي حاجة للانتظار.

ودعا الشهراني، المستفيدين من برنامج الإعانات المالية إلى الإسراع في إدخال رقم “الآيبان”

وتحديث بياناتهم الشخصية لمن تم إدراجه لضمان إيداع المبالغ المالية في حساباتهم البنكية

وأشار إلى أنه بإمكان المستفيدين من برنامج الإعانة الذين تم إلحاقهم بالبرنامج ولم يتم تحديث بياناتهم أن يستكملوا

تحديث بياناتهم الشخصية، ورقم الحساب البنكي، من خلال بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية.

وأكد أنه تم إشعار جميع المستفيدين الذين تم ضمهم للبرنامج برسالة نصية تحتوي على إمكانية تحققهم

من حالة حسابهم البنكي (الآيبان)، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة

وأوضح أنه سيتم أيضاً إشعار المستفيدين الذين تم ضمهم لبرنامج الإعانة المالية

ولم يتم تحديث بياناتهم ورقم حسابهم البنكي (الآيبان) برسالة نصية.

وأكد الشهراني، أن مشروع تحديث بيانات المستفيدين يهدف إلى تفعيل وسائل التواصل المباشر مع المستفيدين

للوصول لهم في أي وقت، بشكل ميسر وسهل.