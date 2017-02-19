العراق.. انطلاق عملية استعادة الجانب الأيمن من الموصل

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أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الأحد، انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي للعبادي عنه، القول: “مهمتنا الرئيسة تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض”.

وكان تم الإعلان الشهر الماضي عن تحرير الجانب الأيسر من الموصل في إطار عملية (قادمون يا نينوى)

التي أطلقتها القوات العراقية لتحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش.