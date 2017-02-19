القبض على جناة سلبوا سيدة مجوهراتها بالمدينة

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تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنورة من إلقاء القبض على ثلاثة جناة من جنسية عربية لقيامهم بالتهجم على منزل امرأة وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة مجوهراتها.

وكانت الجهات الامنية تلقت بلاغاً من سيدة أفريقية أفادت فيه بدخول الأشخاص لمنزلها وتهديدها بسكين كانت بحوزتهم

وإجبارها للإدلاء عن مجوهراتها دون حدوث إصابات ومن ثم قاموا بسرقة المجوهرات

والتي تقدر قيمتها بحوالي 50 ألف ريال والهروب من الموقع.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد حسين القحطاني، إنه تم تشكيل فريق عمل لكشف غموض القضية

وجمع المعلومات رغم شحها، وأكد أنه تم التعرف على هوية الجناة والقبض عليهم في وقت قياسي

وخلال 48 ساعة، والعثور على المسروقات وتسليمها للمجني عليها

وقال انه جرى إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.