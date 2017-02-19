سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7140.18 نقطة

شارك عبر واتساب

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 8.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7140.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 194 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, والجزيرة ريت, والبابطين, وتكافل الراجحي, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات التعاونية, والدرع العربي, والطيار, وأسواق المزرعة, وملاذ للتأمين

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 1.76% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والجزيرة ريت, وكيمانول, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والجزيرة ريت, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.