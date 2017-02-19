مقتل مواطن بطلق ناري في مشاجرة جماعية وضبط 6 متورطين

شارك عبر واتساب

ألقت شرطة العاصمة الرياض القبض على ستة مواطنين متورطين في قتل شاب بالعقد الثاني من العمر بسلاح ناري، أثناء مشاجرة جماعية.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، في بيان له اليوم (الأحد)، أن مركز شرطة النسيم

تلقى أمس (السبت) بلاغاً من أحد الوافدين، يفيد بمشاهدته مشاجرة جماعية وسماعه صوت طلق ناري.

وأشار الميمان، إلي أن الجهة المختصة انتقلت على الفور إلى مسرح الحادث

حيث عثرت على مواطن في العقد الثاني من العمر مصاباً بطلق ناري، وجرى إسعافه بواسطة الهلال الأحمر

إلا أنه توفي فور وصوله المستشفى

وأبان الميمان أنه بإجراء الصفة التشريحية له من قبل الطبيب الشرعي، تبين إصابته بعيار ناري أسفل الظهر نافذ

وجرح قطعي أعلى الحاجب، وأضاف “بمعاينة مسرح الحادث من قبل المختصين في الأدلة الجنائية

عثر على ظرف فارغ لسلاح من نوع رشاش، تم تحريزه ورفع ما وجد به من آثار لفحصها فنياً”.

وقال الميمان: “إشارة لأهمية البلاغ، فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية

اللازمة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها, وتوصلت لتحديد الاشتباه في ستة أشخاص سعوديي الجنسية

في العقد الثالث والرابع من العمر، أشارت الدلائل إلى صلتهم بالحادثة، وبضبطهم ومناقشتهم جميعاً أقروا باشتراكهم

في مشاجرة جماعية مع مجموعة من الأشخاص لخلاف سابق بينهم، نتج عنها إصابة أحد أطراف الشجار بعد قيام أحدهم

بإطلاق النار عليه والهرب وإخفاء السلاح المستخدم في منزله, حيث قام رجال الأمن بضبط السلاح واتضح بأنه غير مرخص”.

وأكد الميمان أنه تم التحفظ على الجناة وتحريز سلاح الجريمة

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.