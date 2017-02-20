القيادة تعزي الرئيس الصومالي في ضحايا انفجار مقديشو

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة، إثر الانفجار الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك: علمنا ببالغ الأسى بنبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات

وإنَّنا إذ ندينُ بشدَّة هذا العمل الإرهابي، لنؤكِّد لفخامتكم وقوف المملكة العربيَّة السعوديَّة مع جمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة،

وشعبها الشقيق، ضدَّ كلِّ مَن يحاول النَّيل من أمنها واستقرارها، ونبعث لفخامتكم

ولشعب جمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة الشقيق، ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة

وباسمنا أحرَّ التعازي وصادق المواساة، راجين المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته

ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب الصومالي الشقيق من كل سوء. “إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليَّة،

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني

لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيَّتين مماثلتين للرئيس الصومالي.