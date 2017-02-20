عملية ناجحة لإيقاف نزيف داخل بطن امرأة حامل بالإحساء

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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء في إنقاذ مريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى، وهي تعاني من حالة عدم استقرار للعلامات الحيويَّة، وهبوط في الدورة الدمويَّة

حيث بلغت نسبة خضاب الدم 3,6، وتبيَّن من خلال عمل الأشعة الصوتيَّة أنَّها تعاني من نزف شديد داخل البطن.

وادخلت المريضة التي كانت في أسبوعها الـ16 من حملها الأوَّل، على الفور إلى غرفة العمليَّات

حيث اكتشف أنها تعاني من تهتك لقرن الرحم الضامر؛ نتيجة حصول الحمل فيه، مع وجود ثلاث ليترات من الدم في البطن

بالإضافة إلى وجود الجنين خارج الرحم، وتمَّت السيطرة على النزيف، واستئصال القرن الرحمي الضامر المتهتِّك، مع نقل

وحدات الدم، حيث خرجت المريضة من المستشفى بعد ثلاثة أيام وهي في تحسن مستمر.

يذكر أنَّ هذه الحالة تعد من الحالات النادرة، وتنتج عن عيب خلقي أثناء تكوين الرحم في مرحلة تخلُّق الجنين

وينتج عنها رحمان متصلان ببعضهما، أحدهما ضامر.