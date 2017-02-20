الرياض.. القبض على بنغلاديشيين يقومان بتحويل الأموال للخارج

شارك عبر واتساب

ضبطت شرطة الرياض وافدين من الجنسية البنغلاديشية يعملان في محل تموينات بحي البطحاء بالرياض، وذلك لإدارتهما عمليات جمع وتحويل مبالغ نقدية كبيرة لخارج المملكة بطريقة غير مشروعة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة إنه في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال

والتحويلات غير المشروعة توفرت معلومات عن تورط الوافدين، وهما في العقد الرابع من العمر

مشيراً إلي أنه بعد البحث والتحقق تم ضبطهما، حيث عثر بحوزتهما على 16 دفتراً لتسجيل بيانات التحويل

بجانب دفاتر أخرى لتسجيل بيانات المستلمين خارج البلاد.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم ضبط دفتر شيكات لبنك أجنبي بحوزتهما يستخدم كضمان لتحويل المبالغ الكبيرة

وأكثر من 26 ألف ريال سعودي، إضافة لعدد 706 بطاقات شحن دولية ممنوعة، لافتاً إلى أنهما أقرا بما نسب إليهما

وأكد أنه تم إيقافهما وتحريز المضبوطات، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.