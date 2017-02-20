إغلاق فوري وغرامات لمستخدمي الأكياس والأوعية البلاستيكية بجدة

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حذّرت أمانة محافظة جدة جميعَ المحلات التي تعمل على حِفظ الأغذية الساخنة في أوانٍ ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة، وتشمل المخابز اليدوية ونصف الآلية التي ليس لديها “سيور” لتبريد الخبز وأفران التميس والمطاعم والفوالين؛ من أن مهلة تصحيح المخالفات ستنتهي بتاريخ 1/ 6/ 1438هـ.

وتعهدت الأمانة بأنها ستبدأ فور انتهاء المهلة حملاتٍ تصحيحيةً تشمل جميع نطاقات البلديات الفرعية

وتوعدت بتطبيق الأنظمة بحق المخالفين تشمل الغرامات المالية والإغلاق الفوري.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن هذا الإجراء يأتي ضِمن جهودها لحفظ أمن وسلامة الغذاء المقدم

لسكان وزوار جدة بإغلاق المحلات التجارية غير الملتزمة بسلامة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

وكانت أمانة المحافظة قد أصدرت تعميماً على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أوانٍ

ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة، وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها “سيور”

لتبريد الخبز وأفران التميس والمطاعم والفوالين؛ بضرورة وقف استخدام الأكياس

والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول.

ودعت لضرورة استبدالها بالأكياس الورقية أو أوعية القصدير أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة؛ بشرط أن تكون معتمدة

ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية

وأكدت المخابز عدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية وهو ساخن.