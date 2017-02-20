نجران.. الإطاحة بـ17 مهربًا بحوزتهم 278 كيلو حشيش

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تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران من إلقاء القبض على 17 مهربا ومروجا بحوزتهم كميات من الحشيش المخدر .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران

تمكنوا خلال اليومين الماضيين من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر

حيث تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة نجران مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة

ونتج عن ذلك القبض على 17 شخصا من الجنسية الإثيوبية وشخصين من الجنسية السعودية وشخص من الجنسية الفلبينية.

وأشار الحربي، إلي أن مجموع ما قبض عليه 278.200 كيلوجرام من الحشيش المخدر

كما تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.