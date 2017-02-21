القبض على “معتل” قام بحركات غير لائقة مع طفلة في فيديو متداول

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ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بحركات غير لائقة مع طفلة أمام أحد المحال التجارية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأنه إشارة للمقطع المتداول

بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣ في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بإمساك طفله

وقيامه بحركات غير لائقه معها أمام أحد المحال التجارية ، فعليه تم جمع المعلومات عن المقطع وتحليله

حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هويه الشخص

وتم ضبطة وبسماع أقواله واتضح عليه علامات الاعتلال النفسي، وتم التحفظ عليه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص .