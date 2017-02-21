المياه الوطنية تضخ أكثر من 5.3 مليارات ريال لتنفيذ 48 مشروعاً في الرياض ومكة المكرمة وجدة

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أنجزت شركة المياه الوطنية خلال العام المنصرم 2016, عدداً من المشروعات الخدمية ضمن جهودها في تطوير الخدمات والبنى التحتية لقطاعي المياه والمعالجة البيئية

وذلك وفق خطتها الاستراتيجية في المدن التابعة لها (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الطائف)، استناداً إلى المخطط العام

لكل مدينة بعد دراسة احتياجاتها من المشروعات الخدمية

موضحةً أن إجمالي حزمة المشاريع التي أنجزت بلغت 48 مشروعاً، وبتكلفة إجمالية تجاوزت الــ 5.2 مليارات ريال.

وأفاد تقرير صادر من شركة المياه الوطنية, أن المشاريع الــ 48 المنجزة في عام 2016م تقاسمها قطاعي المياه

والخدمات البيئية (صرف الصحي)، حيث ضخت الشركة أكثر من 3.66 مليارات ريال

لمشاريع المياه في المدن الأربع التي تشرف عليها، فيما بلغت تكلفة مشاريع الصرف الصحي نحو 1.64 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن المشاريع التي تم تنفيذها هدفت إلى رفع الكفاءة التشغيلية

وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب على المياه، وتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية

مشيرة إلى أن من أهم هذه المشاريع: تنفيذ خزانات مياه استراتيجية في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة بتكلفة

بلغت أكثر من مليار ريال, إضافة إلى تأهيل محطات المعالجة وتنفيذ خطوط نقل وشبكات رئيسية وفرعية

وزيادة نسب التغطية للتوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحي.

وبينت الشركة أن أطوال الشبكة التي نفذتها خلال عام 2016م في المدن الأربع التابعة لها

(الرياض- جدة – مكة المكرمة – الطائف), بلغت 843 كيبو متراً طولياً لقطاعي المياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي)

حيث بلغت أطوال شبكة المياه المنفذة 436 كيلو متراً

فيما بلغت أطوال شبكة الخدمات البيئية (الصرف الصحي) 407 كيلو مترات

وأفاد التقرير, أن عدد توصيلات المياه التي تم تنفيذها العام الماضي بلغت 2573 توصيلة

فيما بلغ عدد توصيلات الخدمات البيئية (الصرف الصحي) المنفذة لنفس العام 22.836 توصيلة

وذلك في المدن الأربع التابعة للشركة, مشيرة إلى أنها وضعت خطة استراتيجية

لطرح حزم جديدة من المشاريع في العام 2017، خاصة في البنى التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي للمدن الأربع

لمواكبة الطلب الحالي على الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأكدت الشركة حرصها على تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المواصفات الفنية المستخدمة في قطاعي المياه والخدمات البيئية

وذلك خلال المدد الزمنية المحددة لإنجازها، مستفيدة من تجاربها الناجحة في مشاريع عملاقة نفذتها في أوقات قياسية

وحظيت بالإشادة في عدد من المحافل المحلية والدولية.

يذكر أن ملكية شركة المياه الوطنية, تعود للدولة بنسبة 100%، وهي تعمل وفق إجراءاتها التنظيمية في طرح المشاريع

ضمن منافسة عامة على المستوى المحلي والعالمي بهدف توطين التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع

حيث وضعت آليات تضمن تأهيل المقاولين وفق أفضل المعايير العالمية

بما يحقق أفضل معايير الأداء والجودة بمشاريع قطاعي المياه والخدمات البيئية.