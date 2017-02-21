الطقس.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئياً

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم (الثلاثاء) نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى المرتفعات الجنوبية الغربية.

ولاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران ، جازان ، عسير و الباحة

تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .

كما توقعت أن تكون حالة السماء غائمة جزئياً على المنطقة الشرقية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة

على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحرمتوسط الموج

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة

وارتفاع الموجمن متر إلى متر ونصف،وحالة البحر متوسط الموج.