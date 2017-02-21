اخماد حريق اندلع في مجمع تجاري بحائل

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أخمدت فرق مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع في مجمع تجاري مختص ببيع الأجهزة الكهربائية في حي صبابة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً بوجود حريق

وعند وصول الفرق للموقع، اتضح أن الحريق محصور في جزء متوسط من المعرض.

وأشار إلي أن أنظمة الرش التلقائي المتوفرة بالمنشأة نجحت في إخماد الحريق دون امتداده لبقية الأجزاء من الصالة

وقامت فرق الدفاع المدني بطرد الدخان من الموقع، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات

مؤكداً نه لا تزال إجراءات التحقيق جارية لكشف أسباب الحريق.